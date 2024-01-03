Хет-трик Глотова помог СКА разгромить «Витязь» и одержать четвертую победу подряд

СКА дома обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:1.

Хет-триком отметился Василий Глотов. По одной шайбе забросили Сергей Толчинский, Никита Камалов и Захар Бардаков.

Единственный гол гостей на счету Ивана Воробьева.

СКА (63 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на третье место в Западной конференции. «Витязь» (36) идет девятым на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Глотов - 13 (Хайруллин, Зыков), 4:36 - 1:0. Толчинский - 10 (Сергеев, Камалов), 10:02 - 2:0. Камалов - 2 (Гальченюк, Толчинский), 22:33 - 3:0. Глотов - 14 (бол., Грицюк, Никишин), 34:00 - 4:0. Воробьев - 7 (Аркалов), 42:30 - 4:1. Бардаков - 5 (Земченок, Грицюк), 44:48 - 5:1. Глотов - 15 (бол., Никишин, Хайруллин), 49:29 - 6:1.

Вратари: Мойсевич - Шикин.

Штраф: 0 - 12.

Броски: 43 (14+9+20) - 18 (6+4+8).

Судьи: Гашилов, Сергеев.

3 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».