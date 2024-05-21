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Сегодня, 18:57

Колосков считает, что Безруков должен понести наказание за слова о премии от «Краснодара»

Сергей Жуков
корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

Во вторник, 21 мая, председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов сообщил, что решение по делу игрока казанского клуба будет принято на следующем заседании.

«Здесь не стоит прям глубоко вникать в это дело, проводить расследование, но какое-то наказание надо ему объявить. Это было публичное выступление на телеканале. Здесь однозначно должны быть санкции. Одно дело в раздевалке это сказать, а совсем другое — в эфире», — сказал Колосков «СЭ».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (0:2) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ. Позже в казанском клубе извинились за высказывание полузащитника.

По словам самого футболиста, он не ожидал, что его шутка вызовет резонанс среди СМИ и болельщиков. Как отметил Безруков, его слова были сказаны исключительно с целью посмеяться.

Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Вячеслав Колосков
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