«Сочи» дома уступил «Автомобилисту», команда Назарова потерпела седьмое поражение подряд

«Сочи» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Автомобилисту» (2:5).

Для южан это седьмое поражение подряд, команда Андрея Назарова с 9 очками после 20 игр занимает последнее место в лиге.

В составе команды из Екатеринбурга дубль сделал нападающий Стефан Да Коста.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Баранцев — 2 (Голышев), 23:09 — 0:1. Гараев — 3 (Тянулин), 30:14 — 1:1. Романцев — 6 (Обидин), 38:20 — 1:2. Да Коста — 7 (Зборовский), 44:00 — 1:3. Да Коста — 8 (Голышев, Белоусов), 45:51 — 1:4. Мэйсек — 12 (Василевский, Зборовский), 51:08 — 1:5. Завгородний — 3 (бол., Точицкий, Алтыбармакян), 55:30 — 2:5.

Вратари: Третьяк (Плешков, 51:08) — Бобков.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 24 (5+9+10) — 30 (8+10+12).

Судьи: Васильев, Сергеев.

23 октября. Сочи. ДС Большой.