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Сегодня, 15:03

«Спартак» подписал контракты с семью выпускниками спартаковской школы

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» подписал трехлетние соглашения с семью выпускниками спартаковской школы.

Первые профессиональные контракты с клубом заключили игроки 2006 года рождения: вратари Ярослав Кузьменко и Владимир Новиков, защитники Александр Овчинников, Олег Черкашин и Вячеслав Зацепин, а также нападающие Никита Ракчеев и Иван Вуйченко.

Отметим, что в минувшем сезоне команда «Спартака» 2006 года рождения стала бронзовым призером Открытого Первенства Москвы, а вратарь Ярослав Кузьменко и защитник Вячеслав Зацепин стали чемпионами Зимней Спартакиады молодежи со сборной Москвы.

Для Ракчеева, Кузьменко, Вуйченко, Овчинникова и Черкашина прошлый сезон стал первым в составе молодежной команды «Спартака» — Зацепину и Новикову предстоит дебют за красно-белых в МХЛ.

Источник: ХК Спартак
ХК Спартак (Москва)
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