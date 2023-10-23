«Торпедо» в январе может провести матч КХЛ на футбольном стадионе

Нижегородское «Торпедо» выступило с предложением провести матч регулярного чемпионата КХЛ на футбольном стадионе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По сведениям источника, клуб обратился с предложением в КХЛ. «Торпедо» хочет провести встречу на стадионе «Нижний Новгород» 7 января против минского «Динамо». Также на футбольном стадионе может пройти матч молодежной команды.

Стадион «Нижний Новгород» является домашней ареной «Пари НН», выступающим в РПЛ. На стадионе проходили матчи чемпионата мира-2018.