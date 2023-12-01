«Трактор» примет московское «Динамо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 1 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Трактор» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ в разделе трансляций. Встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko (необходимо иметь платную подписку).

Жители Челябинска смогут посмотреть игру на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 18.50 по местному времени.

Турнирная таблица в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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