Третьяк считает «Торпедо» главным открытием сезона в КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, то нижегородское «Торпедо» стало главным открытием прошедшего сезона КХЛ.

«В прошедшем сезоне мне очень понравилось «Торпедо», возглавляемое Игорем Ларионовым. Они играли в хоккей, который когда-то показывали советские команды, — также входят в зону соперника. Я считаю, что это главное открытие сезона, у них большие перспективы», — приводи ТАСС слова Третьяка.

В прошедшем сезоне нижегородская команда дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила в серии петербургскому СКА (0-4).