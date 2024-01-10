Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:41

В Госдуме предложили КХЛ передать полномочия по назначению судей в ФХР

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кирьянов предложил КХЛ передать полномочия по назначению арбитров в Федерацию хоккея России (ФХР).

Парламентарий сообщил, что направил соответствующий запрос в Министерство спорта РФ.

«Очевидно, что в нашем хоккее действительно начались непонятные движения, и нужно купировать их на начальном этапе, иначе судейские скандалы будут в нем чаще, чем в футболе, и мы в конце концов действительно потеряем один из самых любимых видов спорта. В связи с этим считаю необходимым сделать запрос в Минспорт России, всегда откликающийся на обращения депутатов, на предмет целесообразности передать полномочия по назначению судей в ФХР», — написал Кирьянов в Telegram-канале.

8 января совет ветеранов СКА обратился к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой по поводу работы арбитров. По мнению совета ветеранов клуба, в действиях судей нет системы, а нарушения решают судьбы матчей. Также в письме сказано, что непрофессиональная работа арбитров вредит российскому хоккею.

Хоккей
КХЛ
ФХР
Читайте также
Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола
Канадский нападающий СКА Лайпсик получил российский паспорт и не будет считаться легионером
Минэнерго США решило отказаться от российского урана
Главком ВМФ назвал современный флот ответом кораблям США с «Томагавками»
Путин выступил против использования материнского капитала для покупки авто
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Главный тренер «Металлурга» Разин: «Я за то, чтобы овертаймы проходили «3 на 3» без смены вратаря»

Атанасов рассказал, в чем заключается мудрость Ларионова