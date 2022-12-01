В магнитогорском «Металлурге» прокомментировали возможное появление трех лимитчиков в заявке на матч

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о возможности появления в заявке на матч трех лимитчиков — игроков до 20 и 21 года.

— Как вы относитесь к другой идее — три лимитчика в заявке на матч?

— Прежде чем говорить, что мы хотим трех лимитчиков, надо было провести исследование, — цитирует Ласькова «РБ Спорт». — Взять каждый клуб — сколько молодых хоккеистов, какого возраста сыграли, сколько у них было игрового времени. Нельзя сделать три, не проанализировав, что получилось с двумя. Это обыкновенное шапкозакидательство. А давайте сделаем десять лимитчиков и легионеров просто отменим? Потом будем сидеть и думать, почему болельщики на матчи не ходят. Также надо провести открытое голосование, готовы ли клубы к трем лимитчикам.

Заявить трех лимитчиков, чтобы они дружненько сидели весь матч на лавке, а на основных хоккеистов возросла нагрузка? У нас Данила Юров играл в первый год по одной-две минуте, во второй — уже пять, сейчас стабильно выходит в звене. Мы видим свою молодежь и постепенно ее развиваем по пути МХЛ — ВХЛ — КХЛ. Вот Матвея Мичкова взяли и резко бросили в КХЛ и чем все закончилось? Что-то его в составе СКА нет. Я с удовольствием пущу в команду нашего мальчишку, который пробился сам и все доказал.

В этом сезоне регулярки КХЛ «Металлург» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции.