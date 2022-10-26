Сегодня, 21:24
Защитник магнитогорского «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хороший напряженный матч, — сказал Дронов. — Здорово сыграли, Эдди [Паскуале] нас выручил, вся команда достойно смотрелась. Вытерпели в первом периоде, забили свои голы, реализовали моменты. Потом уже более-менее солидно сыграли.
— Во втором периоде был момент, когда вы прихрамывая поехали на лавку. Что произошло?
— Шайба неприятно попала в конек.
— Потом это место заморозили, и вы вышли играть?
— Нет. Конек снимать не стал. Опасно. Потом можно не надеть его.
— Сейчас чувствуете себя хорошо?
— Нога немного болит, но дальше посмотрим.
— Важно было сыграть сегодня на ноль?
— Главное было — победить. Всегда хочется сыграть на ноль и оставить ворота в неприкосновенности. Но главное — победа. В начале матча ты не думаешь о том, что сыграешь на ноль.
— У вас четвертый матч после возвращения из Северной Америки. Набрали игровую форму?
— Я с первого матча чувствовал себя комфортно. Просто в первой игре присутствовал сумбур. Было непривычно — можно сказать, что первый официальный матч за долгое время. Потом уже привык.
— По сравнению с прошлого сезоном в команде поменялся тренер по защитникам. Работу Виктора Игнатьева сейчас выполняют Андрей Соколов и Дмитрий Рябыкин. Изменилась ли система обороны?
— Нет, все также. Просто добавились определенные мелочи. Больше обращаем внимания на детали. Каждый тренер вкладывает в нас по чуть-чуть.