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Сегодня, 23:00

Защитник «Спартака» Даниил Орлов: «В этом виде спорта без ошибок никуда»

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Защитник «Спартака» Даниил Орлов специально для «СЭ» прокомментировал поражение от «Куньлуня» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— С чем на ваш взгляд связан проигрыш?

— Недостаточно настроились на игру. Быть может, где-то засмотрелись на таблицу, сами себя наказывали ошибками, и это привело к поражению.

— Выездная серия подходит к концу. Какую оценку можете дать?

— Нехорошие результаты. Из четырех игр — одна победа. Это не может нас радовать. К тому же были важные игры с хорошими соперники, да и сегодня была такая команда, у которой надо было забирать очки. Но, к сожалению, не получилось.

— В игре с «Локомотивом» допустили большие ошибки, после чего вас спустили на звено ниже. Сегодня же ассистировали Порядину. Сделали работу над ошибками?
— Тренерский штаб дал шанс, но где-то допустил ошибку. Нужно перебороть это в себе, все ошибаются. В этом виде спорта без ошибок никуда. Будем идти дальше и побеждать.

— Впереди «Салават Юлаев». Как будете настраиваться?

— Выйдем с чистой головой на новую игру и постараемся забрать два очка.

«Спартак» находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 38 играх регулярного чемпионата. «Куньлунь» поднимается на две строчки выше — с 11 места на 9, набрав 31 очко в 39 матчах.

Анна Бирюкова

ФК Спартак (Москва)
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