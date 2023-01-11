Билялетдинов: «Ак Барс» на правильном пути, я доволен игроками. Но впереди еще много работы»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Авангардом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Я думаю, что матч получился хорошим — обе команды играли на результат, много хороших вещей можно было увидеть на протяжении всего матча. Я доволен ребятами, они старались выполнять игровое задание, что очень важно для нашей нужной победы. Мне кажется, сегодня парни достаточно неплохо начали игру, вопросов к ним нет. Дисциплина? Впереди работы еще очень много. Я вижу, что мы на правильном пути, это однозначно, но есть вещи, которые нужно поправлять», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» занимает 6-е место на «Востоке», набрав 59 очков за 49 матчей.