«Замена главного тренера не рассматривается». Гендиректор «Трактора» — о проблемах клуба

Поговорили с генеральным директором челябинского «Трактора» Иваном Савиным.

Челябинский «Трактор» проиграл шесть из семи последних матчей и с 33 очками опустился на 10-е место Восточной конференции. Меньше баллов набрал только «Нефтехимик» (31). При этом у нижнекамцев два матча в запасе. О тяжелой ситуации, в которую попала команда, «СЭ» поговорил с генеральным директором уральского клуба Иваном Савиным.

Смена помощников

— Недавно «Трактор» обновил тренерский штаб. Почему решили пригласить Андрея Соколова и Игоря Ефимова?

— Мы считали, что тренерский штаб нуждался в усилении, и сделали замену ассистентов главного тренера. Андрей Соколов занимается обороной и меньшинством. Игорь Ефимов отвечает за атакующие действия команды.

— Других кандидатов рассматривали?

— Безусловно. Проходил полноценный отбор. Мы рассматривали плюсы и минусы каждого специалиста. В пользу Соколова повлияло то, что ранее он уже работал в штабе Анвара Гатиятулина. Соответственно, меньше времени уйдет на выстраивание деловой коммуникации. Очень важный аспект, который я бы отметил: Соколов брал на себя ответственность и отстаивал те или иные решения у главного тренера. Нам не хочется, чтобы новые тренеры только исполняли поручения. Они нужны нам как самостоятельные боевые единицы для генерирования решений, которые помогут исправить нашу ситуацию.

— Вы сказали про Андрея Соколова. А Игорь Ефимов может внести противовес в штаб и выступить с новыми идеями, чтобы разнообразить атаку, чтобы форварды почувствовали больше свободы?

— Будет неправдой, если скажу, что у меня таких опасений нет. Мне бы хотелось, чтобы произошло то, что вы озвучили. Мы уделили этому большое внимание и неоднократно проговаривали с Анваром Гатиятулиным. Игорь Ефимов заверил, что с его приходом в штаб эти изменения будут. Думаю, что сам Анвар Рафаилович заинтересован в изменениях. Наши цели совпадают. Глупо рассчитывать на другой результат, делая то же самое. Мы все заинтересованы в изменениях, в том числе главный тренер, поэтому, надеюсь, все пройдет оперативно.

— Насколько прочны позиции Анвара Гатиятулина как главного тренера «Трактора»?

— На данный момент замена главного тренера в «Тракторе» не рассматривается.

Анвар Гатиятулин. ХК «Трактор»

Новички и возможное усиление

— Как велась работа по подписанию канадского защитника Роберта Хэмилтона?

— Нам нужен был защитник, и появилась возможность рассмотреть его как кандидата в команду. После изучения его игры и человеческих качеств поняли, что он нам подходит. Парень сам по себе позитивный. Я не видел никого, кто бы так быстро адаптировался в новой команде. По игре: он хорошо двигается с шайбой, имеет четкий акцентированный пас, хорошо читает игру, хорошо двигается по скорости. Пока мы довольны подписанием.

— Когда «Трактор» подписал Адама Альмквиста, вы говорили, что защитник разнообразит большинство, но он набрал лишь 2 (1+1) очка в 23 матчах. Значит ли подписание Хэмилтона, что клуб будет меньше доверять Альмквисту?

— Подписание Хэмилтона не зависело от игры Альмквиста. Мы пригласили Роберта, чтобы усилить линию обороны.

— Похожая ситуация у Сергея Шумакова. Что мешает ему играть полезнее?

— Думаю, и сам Сергей рассчитывал на большую результативность. Мы дали ему время, чтобы адаптироваться и втянуться. Он получил игровое время и большинство. Я разговаривал с Сергеем. Он как большой профессионал в первую очередь задает эти вопросы сам себе.

— Шумаков остается игроком «Трактора»? Никаких обменов не предполагается?

— Как только принимаются решения, мы сразу о них объявляем.

Сергей Шумаков. ХК «Трактор»

— Планируются ли еще подписания до дедлайна?

— Мы этого очень хотим. Считаем, что надо усилить позиции вратаря и нападающего. С голкиперами, как все понимают, сейчас сложно. А усилить нападение вполне реально. Проектные предложения другим командам уже сделаны. Находимся в контакте — надеюсь, в ближайшее время будут обмены.

— В последнее время «Трактор» попадает под огонь критики. Ваш коллега из «Салавата Юлаева» Ринат Баширов создал телеграм-канал, чтобы в том числе передавать мысли болельщикам через него. Вы не думали завести телеграм-канал?

— Я задумываюсь об этом, но не сейчас. Конечно, хотел бы сделать это, чтобы доносить свою позицию и регулярно общаться с болельщиками. Но сейчас мне бы не хотелось допустить расфокусировки. Очень большое внимание надо уделить команде. Мы не в той стадии, чтобы я мог позволить себе полноценно заниматься информационными ресурсами.

— Вы сказали, что хотели бы усилить вратарскую позицию. Но ведь в начале сезона «Трактор» подписал голкипера Эндрю Хэммонда, который провел два матча и покинул клуб. Он приехал с травмой?

— Мы понимали, что Хэммонд был вариантом с определенным риском. К сожалению, этот риск оправдался. Мы понимали, что у него были травмы. Эндрю заверил и прислал медицинские подтверждения, что он сейчас здоров, и мы подписали контракт. По медицинским показателям он не смог продолжить играть за «Трактор» и уехал. Клуб от этого ничего не приобрел, но и не потерял в финансовом плане. Дальше мы рассчитываем на своих ребят, но в то же время продолжаем вести селекционную работу.

— Сейчас идет дискуссия о возможном сокращении лимита на легионеров до трех игроков. Какая ваша позиция?

— Пять легионеров — оптимальный вариант и для нашей команды, и для лиги в целом.

— Связаны ли ужесточение лимита на иностранцев и увеличение игрового времени молодежи? Этим тезисом сторонники сокращения легионерской квоты объясняют выгоду для хоккея.

— У нас игровое время молодежи не связано с количеством легионеров. Мы и так должны больше доверять молодым. Но так как сейчас тренерам надо исправить ситуацию в таблице, пока молодым мы сильно не доверяем. Но эти два процесса, возвращаясь к лимиту, никак не связаны. Считаю, что пять легионеров оптимально для КХЛ. А молодые получат игровое время по спортивному принципу.

Хоккеисты «Трактора». ХК «Трактор»

— Вы как генеральный директор можете сказать Анвару Гатиятулину, чтобы молодые игроки играли чаще и больше?

— Я могу рекомендовать, предложить и аргументированно отстоять предложение. Но определение состава на игру — прерогатива главного тренера.

— Не переживаете, что из-за скромного доверия в «Тракторе» талантливые молодые игроки будут смотреть в сторону североамериканских лиг?

— Нет. Я не переживаю из-за того, что они могут смотреть в другую сторону. Переживаю за то, что это будет стопорить их прогресс.