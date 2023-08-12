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Сегодня, 13:00

Гусев уже зажигает в «Динамо», иностранцы отказались от перехода в «Салават»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Семен Кизимов и Никита Гусев
Семен Кизимов и Никита Гусев.
Фото ХК «Динамо»
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Репортаж с предсезонного турнира в Уфе.

Летний турнир в Уфе, пожалуй, самый сильный по составу участников. После двух игровых дней все четыре команды выиграли по одному матчу и сохраняют равные шансы на победу в Кубке Республики Башкортостан. Конечно, больше всех жаждут выиграть трофей в «Салавате Юлаеве». Поражение в первом матче от «Динамо» расстроило генерального директора клуба Рината Баширова. Я уверял его, что это предсезонка — время расстраиваться придет позже. Но за несколько часов до игры с «Магниткой» он все еще не отпускал предыдущий матч.

— Сегодня у нас играет молодой парень, Матвей Бабенко из молодежки. Вот посмотрите на него, отличный бросок, — уверял Баширов.

И не обманул. Пусть забил Бабенко с добивания на пятаке, но впечатление в целом оставил очень положительное.

— Я с детства ходил смотреть на «Салават Юлаев», мечтал играть за клуб. И вот мне доверили. Спасибо большое тренерам, — немного терялся 17-летний нападающий. И после интервью даже спрашивал у журналистов: «Ну как, нормально я сказал?»

Игровой эпизод матча «Салават Юлаев» - «Динамо»
Фото ХК «Динамо»

Классно провел оба матча и защитник Александр Комаров, от которого в новом сезоне ждут прорыва. В игре с «Динамо» он подрался с Андреем Мироновым и легко завалил опытного противника. Как признавался после матча сам Комаров, это его первая драка в профессиональном хоккее — ни в МХЛ, ни в ВХЛ он ни разу не дрался. Как рассказали мне в «Салавате», Комарову не хватало спортивной злости — он чересчур уважительно относился к партнерам в тренировочном процессе, а выгрызть место в составе при таком подходе сложно. Но нескольких разговоров хватило, чтобы завести игрока — сначала он начал хитовать одноклубников на тренировках, а потом не испугался Миронова.

«Салават» в межсезонье выглядит ярко и стильно — новую форму кислотного цвета разработали специально для предсезонных матчей. Как объяснил руководитель маркетинговой службы «Салавата» Максим Никерин, в сезоне такую форму использовать нельзя — по требованиям КХЛ она не проходит. Но болельщикам альтернативная джерси пришлась по вкусу — многие уже приходят на матчи в ней.

Хоккеисты &laquo;Салавата Юлаева&raquo;. «Говорить иностранцу, что у нас все хорошо, — как со стеной разговаривать». Интервью гендиректора «Салавата Юлаева»

Избитая тема трансферов при этом не оставляет «Салават». Переход шведского нападающего Мальте Стремвалля сорвался в последний момент из-за обострения политической ситуации. Как и подписание канадского защитника в конце июня. Но варианты у уфимцев есть — в клубе следят за развитием ситуации с Алексом Гальченюком, не исключено и подписание Теему Пулккинена. Пока же свой шанс получают молодые игроки и пользуются им — ярко выглядят Комаров, Егор Сучков и перешедший из ЦСКА Матвей Гуськов.

Хоккеист Никита Гусев
Никита Гусев.
Фото ХК «Динамо»

«Динамо»: сын тренера в составе и блистательный Гусев

«Динамо» в первом матче впечатляло. В воротах классно отыграл 20-летний Максим Моторыгин — меня уверяют, что он способен выиграть конкуренцию у Ильи Коновалова и Константина Волкова, деливших игровое время между собой в прошлом сезоне. А в атаке феерил Никита Гусев. Два шикарных гола и умнейший разрезающий пас в большинстве на гол Уила — «Салават» справиться с 97-м номером соперника не смог.

— Мы брали его для этого, не хватало нам мастерства в созидании, в большинстве. Сегодня он показал свой уровень. Плюс он делает лучше партнеров. Понятно, что это предсезонка, первый матч, но мы надеемся, что так будет и в сезоне, — был полон оптимизма после игры спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Кажется, забирает место в составе 18-летний Артем Кудашов — сын главного тренера. Кудашов-младший выглядит уверенно, но разговоров о блате в таком случае не избежать.

Никита Гусев. «Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет

— Мне много людей сегодня написали, что Артем оставил положительное впечатление. Он точно не выпадает. Конечно, все его ошибки будут разглядывать под микроскопом. Но Артем заслуживает это место. У нас есть еще молодые защитники, которые получат свой шанс, — Паталаха, Вербицкий, Шараканов. Играть будет сильнейший, кумовства не будет, конечно, — уверял Сопин.

Талантливой молодежи в «Динамо» очень много: выпуск 2005 года рождения вообще получился сумасшедшим. В тройке с Каблуковым и Мурановым наигрывается Римашевский, ждут в клубе и восстановления Чернышова, который в прошлом сезоне стал самым молодым автором гола в истории клуба в КХЛ. При этом наплыва молодежи в основной состав ждать не стоит.

— Я не знаю, какая команда может поставить с ходу в состав пять-шесть молодых игроков. Сезон длинный, могут быть травмы, кто-то еще получит шанс. Два-три молодых игрока должны забирать свое место в основе, не думаю, что Гусев, Ожиганов, Пакетт могут этому как-то препятствовать, — объяснял Сопин.

Спортивный директор заверил в том, что новичков до старта сезона точно не будет. И это логично: «Динамо» сейчас укомплектовано очень солидно. Осталось дождаться травмированных Менелла и Джиошвили: новоиспеченного россиянина ждут к старту регулярки, а Максим должен вернуться к середине сентября.

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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