Голдобин, вратарь-новичок или Ананас? Выбираем MVP первых двух месяцев регулярки КХЛ

Версия «СЭ».

Позади первые два месяца регулярного чемпионата КХЛ. Невероятный «Спартак» Алексея Жамнова, удивившая всех лидерством на Востоке «Лада», сохранившее фирменный атакующий стиль «Торпедо» — с порадовавшими на старте сезона командами все более-менее понятно. А кто из игроков выступил лучше всех в первые два месяца? Авторы хоккейного отдела «СЭ» сделали свой выбор.

Артур Хайруллин

До последнего выбирал между супербомбардиром Николаем Голдобиным из «Спартака» и вратарем «Салавата Юлаева» Александром Самоновым, но хет-трик первого в матче с «Нефтехимиком» все-таки перевесил. Статистика Голдобина просто впечатляет: за 25 матчей он набрал 39 (20+19) очков, повторив свой собственный рекорд результативности за сезон!

Выделяя Голдобина, стоит отметить и всю ударную тройку «Спартака»: Николай вместе с партнерами Иваном Морозовым и Павлом Порядиным взаимодействуют так, как будто играют вместе с детства, а не встретились впервые перед началом предсезонки. Именно Порядина и ставлю на третье место: после удачных сезонов в «Нефтехимике» Павлу было важно показать, что он конкурентоспособен и в клубе уровнем выше. А «Спартак» в нынешнем состоянии, безусловно, одна из сильнейших команд лиги.

Самонов — лучший вратарь лиги по проценту отраженных бросков (среди тех, кто сыграл больше половины матчей своей команды) и коэффициенту непробиваемости (1,61 пропущенной шайбы в среднем за игру). Виктор Козлов ставит хоккей с акцентом на грамотную игру в обороне, но защитникам «Салавата» не всегда удается избежать ошибок, так что Самонову выпадает много работы. И он блистательно с ней справляется.

Алексей Шевченко

Филипп Долганов еще не почувствовал себя игроком КХЛ. На раскатке перед «Спартаком» категорически отказался говорить, мол, только после матча. Слишком сосредоточен, слишком напряжен. Но игроки, которые выступали с ним в «Ижстали», говорили, что он всегда такой. Работал, трудился, желая пролезть наверх. И не отчаивался, если не получалось.

Ничего ему не светило и в этом сезоне. Более того, Филипп уже понемногу смещался с поста основного вратаря в «Ижстали», так как «Нефтехимик» (у клубов партнерские отношения, но Ижевск ни на что не претендует и слушается во всем клуб КХЛ) делал ставку на Ярослава Озолина. Но вдруг все изменилось. Олег Леонтьев разочаровался во всех вратарях и взял в команду Долганова. Тот свой шанс не упустил. Ижевчанин, который к своим 25 годам играл только в ВХЛ, ухватился за возможность подняться на новый уровень зубами и руками. Он невысокий, прекрасно понимает свое слабое место, но при этом весьма подвижный и старается в каждом моменте. Так-то это великое чудо, что Филипп не просто играет, но и приносит результат. Повод посмотреть на вратарей из ВХЛ иначе. Там есть таланты.

Остап Сафин из «Лады» подавал надежды на молодежном уровне, даже поиграл в Северной Америке, но довольно быстро разочаровал. То ли не потянул, то ли «Эдмонтон», который зачем-то набирает форвардов, не увидел в нем большого таланта, но ему пришлось опустить даже в ист-кост. Это было пределом. Как только завершился контракт, Остап вернулся в Чехию.

Удивительно здесь то, что Сафин даже в чемпионате своей страны ничего не показывал. Но в России вдруг осознал, что время уходит, еще чуть-чуть, и ему придется перейти в разряд «пивных» игроков, которые получают 2-3 тысячи долларов в месяц, выступают в Чехии и ждут пенсии, чтобы открыть бар с друзьями. В «Ладе» же шанс дают всем, и надо этим воспользоваться. Вдруг выяснилось, что Остап мастеровитый, довольно быстрый и принимающий правильные решения. Благодарить здесь, наверное, стоит Олега Браташа, который дает игрокам возможности. И то, что «Лада» в первый год ни на что не претендует. Но не исключено, что следующий сезон Остап может встретить в другом клубе.

Николай Голдобин. Фото Global Look Press

Михаил Зислис

«Спартак» — главное открытие первых месяцев регулярного чемпионата при всем уважении к рвущей шаблоны «Ладе». В Тольятти тоже большие молодцы, но игра волжан — это в первую очередь работоспособность, характер и жесткая система, а уже потом творчество.

Ведущая тройка красно-белых с огромным отрывом превосходит по результативности конкурентов из любой другой команды. Про место в таблице в этой ситуации лишний раз вспоминать даже желания нет — и так понятно, что красно-белые идут высоко. Они делают ценным сам процесс и каждый матч в отдельности, а не только радующие глаз цифры в различных статистических категориях. Хотя Николай Голдобин идет по невероятному графику «100 очков за сезон». Его феноменальная игра — украшение лиги на сегодняшний день.

Пойду против течения и выскажу не самую очевидную мысль. Ключевым нападающим звена и всей команды считаю Ивана Морозова. При всем уважении к талантам Голдобина и Павла Порядина, именно Морозов определяет действия всего звена, задавая темп и характер игры. Визуально количество входов в чужую зону с контролем шайбы в его исполнении улетает куда-то в космос.

Можно справедливо считать, что каждый игрок спартаковской тройки самодостаточен и представляет серьезную силу по одиночке. Но именно сейчас все трое проводят лучшие сезоны в карьере. Морозов эффективно использует мастерство Голдобина, создавая ему свободное пространство, и запускает в отрыв скоростного Порядина.

Русского игрока сильнее Морозова на позиции центрального нападающего в КХЛ прямо сейчас не найти. Это достижение. Особенно на фоне того, насколько посредственно шли дела у Морозова в прошлом сезоне в АХЛ в фарм-клубе «Вегаса». На одну доску с ним можно поставить только Вадима Шипачева. Ветеран «Ак Барса» напоминает о том, когда в КХЛ последний раз зажигало одно звено — в СКА середины 2010-х расцвела его тройка с Евгением Дадоновым и Артемием Панариным. Последнего в связи с отъездом в «Чикаго» сменил Никита Гусев. Сравнивать уровень мастерства по понятным причинам не имеет смысла. Но на эстетическом уровне от действий спартаковского звена испытываешь такое же удовольствие, как от игры петербуржцев при Вячеславе Быкове.

Михаил Скрыль

Велик соблазн поставить на первое место Николая Голдобина — лучшего бомбардира и снайпера КХЛ по итогам двух месяцев. Без внимания лидер «Спартака» не останется. Поэтому выделю Василия Атанасова — одного из героев «Торпедо» по прозвищу Ананас. Вживую наблюдал, как нападающий доминировал в прошлом плей-офф МХЛ, когда нижегородцы спустили Атанасова на помощь «Чайке». Легкость и азарт Василий перенес на КХЛ. За форвардом приятно смотреть: смело идет в обыгрыш, выводит партнеров на опасные позиции, сам не стесняется завершать атаки. Игорь Ларионов раскрыл талант Атанасова. 25 (12+13) очков при 4 минутах штрафа за 25 матчей — солидный показатель для 21-летнего парня. Нынешний уровень — не предел для Василия.

Голдобин — главное открытие нового сезона. Николай не остался в «Металлурге», выбрал «Спартак» и не прогадал. Алексей Жамнов собрал супертройку, которая два месяца кошмарит лигу. Не берусь гадать, продолжат ли Голдобин, Морозов и Порядин издеваться над соперниками дальше, но по итогам сентября и октября они заслужили похвалу. Форварды радуют настоящим хоккейным искусством, а московский клуб справедливо лидирует в КХЛ. Сошлись все звезды.

Если бы приз лучшему вратарю чемпионата вручали по итогам двух месяцев, то Филипп Долганов из «Нефтехимика» вошел в число главных претендентов. Нижнекамский клуб второй сезон мучается с выбором голкиперов. Эмиль Гарипов и Андрей Тихомиров не убедили, что с ними команда поборется за плей-офф. Вызванный из ВХЛ Долганов подвинул более опытных коллег. «Нефтехимик» с Филиппом обыграл СКА, «Ак Барс» и «Ладу». К концу октября голкипер отметился тремя «сухими» матчами. Потрясающая статистика для нижнекамского клуба. Достаточно сравнить показатели Долганова и Гарипова или Тихомирова, чтобы понять значимость вратаря для команды Олега Леонтьева. А ведь Филипп начинал сезон в ВХЛ!

Василий Атанасов. Фото ХК «Торпедо»

Иван Богун

Не восхищаться Василием Атанасовым на старте сезона невозможно. Игра легковесного игровичка из Нижнего Тагила — наглядный пример того, зачем клубам-середнякам нужен скаутинг. Весной 2022-го «Торпедо» заплатило «Югре» за парня, на которого не обратили внимания на драфте НХЛ, смешные по нынешним меркам 2,5 миллиона рублей. Теперь он со своими 67 килограммами наглядно показывает: для того чтобы толкаться с мужиками и выгрызать у них нейтральные шайбы, необязательно весить как 90 процентов игроков лиги.

Однако не меньше заслуживает статуса MVP начала чемпионата вратарь «Сибири» Антон Красоткин, который в межсезонье прилично подсушился и пришел на сборы с обновленным телом, прибавив в подвижности. Если в прошлом году он делил рамку с Денисом Костиным в пропорции «60 на 40» в свою пользу, то в этом сезоне стал безоговорочным первым номером Дэвида Немировски, который доверяет ему играть по девять матчей подряд.

Вы не найдете сына некогда одного из самых авторитетных игроков Суперлиги в топе по коэффициенту надежности, а по проценту отраженных бросков он занимает только восьмое место (92.7). Но сейчас воспитанник ярославского хоккея — точно один из лучших голкиперов лиги, который способен практически в одиночку выигрывать матчи для «Сибири» и красть для нее очки. К счастью для новосибирцев, после истечения своего текущего контракта следующей весной он получит статус ОСА и не выйдет на рынок свободных агентов. Хотя в условиях абсолютно выхолощенного вратарского рынка в КХЛ претенденты на него точно найдутся.

А ведь изначально Красоткин приезжал в Новосибирск в 2020-м на позицию третьего номера, который должен был добавить конкуренции Харри Сятери и Алексею Красикову, получившему первый крупный контракт в карьере. Но не прошло и трети регулярки, как Антон «съел» Красикова и застолбил за собой место бэкапа. Переиграть опытнейшего финна у него не получилось. Впрочем, даже за его спиной он продолжал методично прогрессировать и после начала всем известных событий позволил «Сибири» относительно безболезненно пережить уход олимпийского чемпиона.