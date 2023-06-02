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Сегодня, 08:45

СКА больше чем на 300 миллионов превышает потолок зарплат. Кого еще придется убрать?

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты СКА.
Хоккеисты СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Хоккеист СКА Николай Прохоркин.
Николай Прохоркин.
Фото photo.khl.ru
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Главный тренер армейцев Роман Ротенберг сильно обновляет состав.

В нынешнее межсезонье СКА обсуждают больше, чем любой другой клуб КХЛ. Останется ли в клубе Дмитрий Яшкин? Подпишут ли армейцы Сергея Толчинского? Получится ли забрать из «Авангарда» Арсения Грицюка? На эти и многие другие вопросы мы уже получили ответ, но платежная ведомость армейцев на данный момент слишком раздута — и тут не поможет даже отказ от подписания нового контракта с лучшим бомбардиром прошлого сезона Яшкиным и уход Дамира Жафярова.

На данный момент зарплатная ведомость СКА составляет больше 1,2 миллиарда рублей — при потолке в 900 миллионов. При этом пока официально не подписан контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком. От кого должны отказаться в СКА, чтобы не нарушить регламент?

Все зарплаты хоккеистов СКА — смотрите на «СЭ Деньги»

Жафяров, зарплата которого в следующем сезоне должна была составить 80 миллионов рублей в год, продолжит карьеру в «Ак Барсе». Вряд ли к Дамиру могут быть существенные претензии: он стабильно провел регулярку, а в плей-офф проявить себя ему помешала травма. Главный тренер СКА Роман Ротенберг уже официально подтвердил, что клуб расстается с Жафяровым: «В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс. Наше общее решение — Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде».

Дамир Жафяров и&nbsp;Дмитрий Яшкин. Почему СКА расстался с двумя бомбардирами. Дело не только в потолке зарплат

На обмен выставлен и защитник Игорь Ожиганов, который только прошлым летом заключил четырехлетний контракт с клубом. В чемпионате-2022/23 его зарплата составляла 40 миллионов, но в трех оставшихся по контракту сезонах она увеличится до 65. Один из претендентов — московское «Динамо», но для переезда в Москву Ожиганову нужно существенно понизить зарплату.

Могут покинуть СКА защитники Михаил Пашнин (45) и Роман Рукавишников (40), и на этом фоне странно смотрится подписание еще одного игрока обороны Артема Земченка. Бывший защитник «Магнитки» — неплохой хоккеист, но 45 миллионов кажутся завышенным контрактом. При этом по подписанию Артема Сергеева из ЦСКА за те же деньги вопросов быть не может: защитник два года подряд выигрывал Кубок Гагарина и был важной частью чемпионской команды.

Хоккеист СКА Николай Прохоркин.
Николай Прохоркин.
Фото photo.khl.ru

Одним из главных кандидатов на уход среди нападающих — центрфорвард Николай Прохоркин, который входит в тройку самых дорогих игроков команды с зарплатой 70 миллионов. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы, а только вернувшись, получил еще одну. В высоком уровне Николая мало кто сомневается, но с кем-то СКА должен расстаться, а на позиции Прохоркина есть кому играть — Хуснутдинов, Кадейкин, Воробьев, Бардаков сейчас точно не слабее.

Очевидно, покинет команду и один из вратарей. При этом это может быть как Владислав Подъяпольский (45), так и не порадовавший Ротенберга в плей-офф и турне сборной Дмитрий Николаев (45). Однако на аналогичный контракт в СКА придет шведский голкипер Юхан Маттсон, так что сэкономить тут не получится.

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Суммарно контракты Прохоркина, Ожиганова, Пашнина и Рукавишникова обходятся в 220 миллионов, так что даже избавления от этих игроков не хватит. Поэтому в зоне риска нападающие Галимов (40), Швец-Роговой и Моисеев (по 35), Алтыбармакян (20). Получается, что для того, чтобы уложиться в потолок зарплат, СКА придется существенно сократить резерв. Впрочем, игроков в системе клуба вполне хватит для того, чтобы пройти 68-матчевый марафон регулярки.

Все зарплаты хоккеистов КХЛ — смотрите на «СЭ Деньги»

Дамир Жафяров
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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