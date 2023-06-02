СКА больше чем на 300 миллионов превышает потолок зарплат. Кого еще придется убрать?

Главный тренер армейцев Роман Ротенберг сильно обновляет состав .

В нынешнее межсезонье СКА обсуждают больше, чем любой другой клуб КХЛ. Останется ли в клубе Дмитрий Яшкин? Подпишут ли армейцы Сергея Толчинского? Получится ли забрать из «Авангарда» Арсения Грицюка? На эти и многие другие вопросы мы уже получили ответ, но платежная ведомость армейцев на данный момент слишком раздута — и тут не поможет даже отказ от подписания нового контракта с лучшим бомбардиром прошлого сезона Яшкиным и уход Дамира Жафярова.

На данный момент зарплатная ведомость СКА составляет больше 1,2 миллиарда рублей — при потолке в 900 миллионов. При этом пока официально не подписан контракт с канадским нападающим Бренданом Лайпсиком. От кого должны отказаться в СКА, чтобы не нарушить регламент?

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Жафяров, зарплата которого в следующем сезоне должна была составить 80 миллионов рублей в год, продолжит карьеру в «Ак Барсе». Вряд ли к Дамиру могут быть существенные претензии: он стабильно провел регулярку, а в плей-офф проявить себя ему помешала травма. Главный тренер СКА Роман Ротенберг уже официально подтвердил, что клуб расстается с Жафяровым: «В условиях потолка зарплат нам нужно в первую очередь думать о команде, о том, как усилиться и сохранить финансовый баланс. Наше общее решение — Дамиру будет лучше продолжить карьеру в другой команде».

На обмен выставлен и защитник Игорь Ожиганов, который только прошлым летом заключил четырехлетний контракт с клубом. В чемпионате-2022/23 его зарплата составляла 40 миллионов, но в трех оставшихся по контракту сезонах она увеличится до 65. Один из претендентов — московское «Динамо», но для переезда в Москву Ожиганову нужно существенно понизить зарплату.

Могут покинуть СКА защитники Михаил Пашнин (45) и Роман Рукавишников (40), и на этом фоне странно смотрится подписание еще одного игрока обороны Артема Земченка. Бывший защитник «Магнитки» — неплохой хоккеист, но 45 миллионов кажутся завышенным контрактом. При этом по подписанию Артема Сергеева из ЦСКА за те же деньги вопросов быть не может: защитник два года подряд выигрывал Кубок Гагарина и был важной частью чемпионской команды.

Николай Прохоркин. Фото photo.khl.ru

Одним из главных кандидатов на уход среди нападающих — центрфорвард Николай Прохоркин, который входит в тройку самых дорогих игроков команды с зарплатой 70 миллионов. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы, а только вернувшись, получил еще одну. В высоком уровне Николая мало кто сомневается, но с кем-то СКА должен расстаться, а на позиции Прохоркина есть кому играть — Хуснутдинов, Кадейкин, Воробьев, Бардаков сейчас точно не слабее.

Очевидно, покинет команду и один из вратарей. При этом это может быть как Владислав Подъяпольский (45), так и не порадовавший Ротенберга в плей-офф и турне сборной Дмитрий Николаев (45). Однако на аналогичный контракт в СКА придет шведский голкипер Юхан Маттсон, так что сэкономить тут не получится.

Суммарно контракты Прохоркина, Ожиганова, Пашнина и Рукавишникова обходятся в 220 миллионов, так что даже избавления от этих игроков не хватит. Поэтому в зоне риска нападающие Галимов (40), Швец-Роговой и Моисеев (по 35), Алтыбармакян (20). Получается, что для того, чтобы уложиться в потолок зарплат, СКА придется существенно сократить резерв. Впрочем, игроков в системе клуба вполне хватит для того, чтобы пройти 68-матчевый марафон регулярки.

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