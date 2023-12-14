Видеотрансляция матча Кубка Первого канала Россия — Звезды и ВХЛ начнется в 18.30 мск

14 декабря в Санкт-Петербурге на территории Ледового дворца сборная «России 25» сыграет против команды Звезды и ВХЛ в матче Кубка Первого канала-2023. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Россия — Звезды и ВХЛ пройдет на сайте Первого канала. Зрители также смогут увидеть игру в прямом эфире на сайте ФХР и на странице «Хоккей России» во «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями встречи Россия — Звезды и ВХЛ можно с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Звезды и ВХЛ составлена из игроков КХЛ и ВХЛ. Ее тренером является Николай Воеводин. Ознакомиться с составом коллектива можно по ссылке сайта КХЛ.

В 2022 году сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала. Российская команда проиграла Белоруссии (4:5Б) в решающем матче.

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