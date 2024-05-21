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Сегодня, 19:56

Экс-арбитр Егоров: «Футбол обманывать нельзя!»

Алина Савинова
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Российский футбольный судья Игорь Егоров заявил, что не видит благосклонность арбитров в пользу «Динамо» в текущем сезоне.

«Нет, «Динамо» — это «Динамо». Мы все время что-то домысливаем и додумываем. Оно просто играет в очень хороший футбол. Как бы там ни было, тренер, который пришел в команду — чешский специалист Марцел Личка, просто замечательный человек. Он хороший тренер. Я пересекался с ним пару раз во время работы в воронежском «Факеле». Он служит футболу. Футбол обманывать нельзя. Считаю, что все, что делают тренеры и руководители «Краснодара» и «Динамо», называется служением футболу, поэтому он к ним благосклонен», — приводит «Спорт День за Днем» слова Егорова.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. В последнем, 30-м туре бело-голубые сыграют в гостях с «Краснодаром», который идет на третьей позиции в чемпионате с 53 очками.

Источник: Спорт День за Днем
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Игорь Егоров
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