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Кубок Первого канала

Сегодня, 21:46

Ротенберг: «У нас уровень не хуже, чем у шведов, чехов и финнов. У Белоруссии мотивация на уровне президента»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Главный тренер сборной России 25 Роман Ротенберг оценил уровень хоккея на Кубке Первого канала.

— Понятно, что когда сборная играла на Евротурах против чехов, шведов и финнов, то хоккей там был плотным. За счет чего складывается уровень, когда против вас играют игроки ВХЛ и несколько игроков КХЛ?

— У нас уровень не хуже, чем у финнов, чехов и шведов. Это показала сегодняшняя игра. Каждый хочет себя проявить. Посмотрите, как здорово сегодня сыграл вратарь «Звезд» Егор Назаров. Он сыграл феноменально и просто в одиночку тащил команду два периода. Другие игроки, которые получили такой шанс сыграть на таком уровне, ничем не хуже, чем любая сборная любой страны. Здесь нужно оценивать все объективно и честно.

Это международный уровень. Одно дело играть в клубе, а другое — за страну. Вы думаете у сборной Белоруссии не будет мотивации в следующей игре? Там будет мотивация на уровне президента страны! Мы все это прекрасно знаем. Это хорошо и правильно, потому что это совершенно другой уровень.

В следующем матче на Кубке Первого канала сборная России 25 сыграет с Белоруссией (16 декабря). В этот же день команда «Звезды и ВХЛ» встретится со сборной Казахстана.

Роман Ротенберг
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