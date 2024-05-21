Роналду вошел в состав сборной Португалии на Евро-2024

Сборная Португалии объявила состав на чемпионат Европы 2024 года. В заявку попал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Всего в списке — 26 футболистов.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия);

Защитники: Антониу Силва («Бенфика»), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед», Англия), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жоау Канселу («Барселона», Испания), Нельсон Семеду («Вулверхэмптон», Англия), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Англия).

Полузащитники: Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Невеш («Бенфика»), Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Отавио («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Витинья («ПСЖ», Франция).

Нападающие: Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Криштиану Роналду («Аль-Наср», Саудовская Аравия), Диогу Жота («Ливерпуль», Англия), Франсишку Консейсау («Порту»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ», Франция), Жоау Феликс («Барселона», Испания), Педру Нету («Вулверхэмптон», Англия), Рафаэл Леау («Милан», Италия).

Соперниками сборной Португалии на групповом турнире будут национальные команды Турции, Грузии и Чехии.