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Кубок Первого канала

Сегодня, 16:18

Якушев ждет от сборной России победы на Кубке Первого канала

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России Александр Якушев заявил, что ждет победы от сборной России на Кубке Первого канала.

«Жду не только победы от нашей сборной, но и добротной, уверенной, красивой и результативной игры. Впервые нас с вами ждут в декабре сразу два турнира: в обычном формате и в формате 3х3. В общем, нас с вами ждет много интересных событий в ближайшее время», — сказал Якушев.

Кубок Первого канала пройдет на столичной «ЦСКА-Арене» с 15 по 18 декабря с участием сборных России, Белоруссии и Казахстана.

Также в рамках турнира пройдут соревнования в хоккейной дисциплине 3х3.

Источник: https://tass.ru/sport/16526163
Сборная России по хоккею
Александр Якушев
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