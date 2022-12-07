Якушев ждет от сборной России победы на Кубке Первого канала

Сегодня, 16:18
Двукратный олимпийский чемпион, член правления Федерации хоккея России Александр Якушев заявил, что ждет победы от сборной России на Кубке Первого канала.
«Жду не только победы от нашей сборной, но и добротной, уверенной, красивой и результативной игры. Впервые нас с вами ждут в декабре сразу два турнира: в обычном формате и в формате 3х3. В общем, нас с вами ждет много интересных событий в ближайшее время», — сказал Якушев.
Кубок Первого канала пройдет на столичной «ЦСКА-Арене» с 15 по 18 декабря с участием сборных России, Белоруссии и Казахстана.
Также в рамках турнира пройдут соревнования в хоккейной дисциплине 3х3.