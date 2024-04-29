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Сегодня, 14:27

Ротенберг рассказал о ситуации с вратарями в команде «Россия 25»

Виктория Кравченко
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Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о ситуации с вратарями в команде. Он отметил, что занимается поиском тренеров голкиперов.

— Расскажите о вратарях в сборной.

— До начала СВО мы лишились специалиста по понятным причинам. Тяжело найти тренеров вратарей. Узкая очень специализация. В последние годы работал в ЦСКА Наумов, который доказал свой профессионализм в подготовке вратарей. Да, у нас тоже есть опыт подготовки вратарей, но эти специалисты уже уехали из России. Мы ищем тренеров вратарей. Все начинается с тренера. Если вратарь не ловит, то это вопросы к его тренеру в первую очередь. Их задача — готовить вратарей. Это не как раньше, когда Тарасов сам готовил Третьяка. Но в нынешних реалиях это невозможно, чтобы главный тренер готовил вратаря. Это отдельная уникальная профессия. Да, мы находимся в поиске тренеров. Да, у нас есть Максим Соколов, Юра Ключников — сильные тренеры вратарей. Максим и сам был серьезным вратарем. Он в одиночку мог выигрывать матчи. Думаю, он сможет передать свой опыт нашим вратарям. Да, у него была серьезная ситуация в жизни. Но сейчас все хорошо. Прошло три года. Он хорошо заряжен. Он может мне помочь и как главному тренеру по многим комнонентам. Например, сейчас будет заниматься ОФП. Тренер не только дает задания, но и требует их выполнения, задать правильный эмоциональный заряд, чтобы это приносило свои плоды.

Роман Ротенберг
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