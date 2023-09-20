Сегодня, 11:00
Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» ответил на вопросы о смерти хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал в юниорской Лиге Онтарио за «Лондон».
— Вы знали погибшего Абакара Казбекова?
— Мы играли в детстве. Я помнил его, но лично не знакомы. Трагедия, конечно, стала шоком. Мне перед игрой сказал кто-то из пацанов об этом. Так грустно стало.
— Верите, что 18-летний хоккеист может покончить жизнь самоубийством?
— Даже не знаю. Не хочется думать об этом.
— Как трагедия отразилась на лиге?
— Ко мне подошел генеральный менеджер. Спросил: знаю ли я его, все ли хорошо у меня. У нас в команде есть психолог — мне предложили пообщаться с ним, если есть какие-то проблемы.
|20.09
|17:00
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Сал. Юлаев – Нефтехимик
|- : -
|20.09
|17:00
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Металлург Мг – Автомобилист
|- : -
|20.09
|19:10
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Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|20.09
|19:30
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СКА – Северсталь
|- : -
|20.09
|19:30
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Торпедо – Витязь
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