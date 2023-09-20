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Сегодня, 11:00

Жугин — о смерти Казбекова: «Трагедия, конечно, стала шоком»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Абакар Казбеков.
Фото Соцсети
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Российский нападающий «Сагино Спирит» Валентин Жугин в интервью «СЭ» ответил на вопросы о смерти хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал в юниорской Лиге Онтарио за «Лондон».

— Вы знали погибшего Абакара Казбекова?

— Мы играли в детстве. Я помнил его, но лично не знакомы. Трагедия, конечно, стала шоком. Мне перед игрой сказал кто-то из пацанов об этом. Так грустно стало.

— Верите, что 18-летний хоккеист может покончить жизнь самоубийством?

— Даже не знаю. Не хочется думать об этом.

— Как трагедия отразилась на лиге?

— Ко мне подошел генеральный менеджер. Спросил: знаю ли я его, все ли хорошо у меня. У нас в команде есть психолог — мне предложили пообщаться с ним, если есть какие-то проблемы.

Валентин Жугин. «К русским в Канаде относятся дружелюбно». Талант из «Магнитки» — уже третий год за океаном
Хоккей
Абакар Казбеков
Валентин Жугин
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