"Миннесота" по буллитам обыграла "Баффало"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" в серии буллитов обыграла "Баффало" со счетом 3:2. Победный бросок реализовал нападающий "Уайлд" Джейсон Поминвилль. Для команды Джона Торчетти эта победа стала четвертой подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Миннесота" – 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Джонс – 10 (Картер, Сканделла), 2:16 – 0:1. Ларссон – 5 (бол., Ристолайнен, Айкел), 25:15 – 1:1. Айкел – 19 (бол., Райнхарт, Р. О`Рилли), 26:38 – 2:1. Койву – 15 (бол., Дамба, Сутер), 54:19 – 2:2.

Победный буллит: Поминвилль.

Вратари: Ленер – Дубник.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 32 (4+13+11+4) – 30 (10+5+12+3).