"Миннесота" по буллитам обыграла "Баффало"

6 марта 2016, 00:04
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Миннесота" в серии буллитов обыграла "Баффало" со счетом 3:2. Победный бросок реализовал нападающий "Уайлд" Джейсон Поминвилль. Для команды Джона Торчетти эта победа стала четвертой подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" – "Миннесота" – 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Джонс – 10 (Картер, Сканделла), 2:16 – 0:1. Ларссон – 5 (бол., Ристолайнен, Айкел), 25:15 – 1:1. Айкел – 19 (бол., Райнхарт, Р. О`Рилли), 26:38 – 2:1. Койву – 15 (бол., Дамба, Сутер), 54:19 – 2:2.
Победный буллит: Поминвилль.
Вратари: Ленер – Дубник.
Штраф: 4 – 6.
Броски: 32 (4+13+11+4) – 30 (10+5+12+3).