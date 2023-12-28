«Колорадо» уступил «Аризоне», Георгиев отразил 23 броска

«Аризона» обыграла «Колорадо» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Защитник хозяев Шон Дурзи набрал 4 (1+3) очка, победную шайбу в овертайме забросил Джек Макбэйн.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 23 из 28 бросков.

«Аризона» вышла не седьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 38 очками в 34 матчах.

«Колорадо» идет на третьей строчке с 45 очками в 35 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Колорадо» — 5:4 ОТ (0:1, 1:3, 3:0, 1:0)

Голы: Рантанен — 18 (бол., Маккиннон, Макар), 18:16 — 0:1. Друэн — 5 (Колтон, Тэйвз), 21:04 — 0:2. О`Коннор — 5 (Мэнсон, Байрам), 27:56 — 0:3. Маккиннон — 19 (бол., Рантанен, Макар), 33:26 — 0:4. Крауз — 14 (Бьюгстад, Маччелли), 36:31 — 1:4. Кессельринг — 4 (Дурзи), 43:48 — 2:4. Зукер — 6 (Дурзи, Кули), 47:04 — 3:4. Дурзи — 6 (Маччелли, Крауз), 57:53 — 4:4. Макбэйн — 6 (Зукер, Дурзи), 64:40 — 5:4.

Вратари: Веймелка — Георгиев.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (9+6+7+6) — 24 (6+12+4+2).

Наши: — - Ничушкин (25.06/0/-3).

28 декабря. Темпе. Mullett Arena.