«Вашингтон» проиграл «Айлендерс». Сорокин сделал 26 сэйвов

«Айлендерс» на своем льду обыграли «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский вратарь островитян Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Айлендерс» с 43 очками идут на 4-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» располагается на 9-й строчке — 39 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Вашингтон» — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Пажо — 3 (Романов, Готье), 24:51 — 1:0. Добсон — 7 (Барзал, Хорват), 26:01 — 2:0. Готье — 3 (Пажо, Хорват), 50:10 — 3:0. Готье — 4 (Пажо, Болдюк), 50:28 — 4:0. Пажо — 4 (Хольмстрем), 54:26 — 5:0. Обе-Кубель — 3 (Сандин, Дженсен), 59:42 — 5:1.

Вратари: Сорокин — Линдгрен (Кемпер, 6:46).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (10+12+10) — 27 (8+9+10).

Наши: Романов (21.27/2/+2) — Кузнецов (16.20/0/-1), Овечкин (17.06/1/-1).

30 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.