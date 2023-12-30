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НХЛ

Сегодня, 06:01

«Детройт» одержал победу над «Нэшвиллом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Детройт» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Предаторз» потерпели третье поражение подряд.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Лукас Рэймонд.

«Нэшвилл» с 39 очками занимает 8-е место в Западной конференции. «Детройт» располагается на 11-й строчке в Восточной конференции — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нэшвилл» — 5:4 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Ларкин — 13 (мен.), 4:02 — 1:0. Форсберг — 17 (Нюквист), 10:43 — 1:1. Уолман — 6 (Расмуссен, Фаббри), 19:38 — 2:1. Нюквист — 7 (мен.), 31:40 — 2:2. Форсберг — 18 (Новак), 33:49 — 2:3. Дебринкэт — 17 (Комфер, Кейн), 49:29 — 3:3. Уолман — 7 (Дебринкэт, Кейн), 51:13 — 4:3. Нюквист — 8 (Форсберг, Шенн), 52:24 — 4:4. Раймонд — 11 (Дебринкэт, Уолман), 62:13 — 5:4.

Вратари: Лион — Сарос.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 23 (12+4+6+1) — 37 (14+12+9+2).

Наши: — - Тренин (15.27/3/-1).

30 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нэшвилл Предаторз
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