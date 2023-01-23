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23 января, 23:07

Брылин считает, что «Ванкувер» начнет играть лучше с приходом в команду тренеров Токкета и Гончара

Алина Савинова
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Помощник главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин рассказал, что думает о приходе в «Ванкувер» нового главного тренера команды Рика Токкета и его помощника Сергея Гончара.

«Команде всегда нужна в такой ситуации встряска, и у новых людей всегда новые взгляд, требования. Происходит эмоциональная встряска, и команда начинает играть лучше. Понятное дело, что у Сергея большой опыт как игрока и тренера. Он много лет был в «Питтсбурге» как хоккеист и тренер, поэтому я думаю, стоит ждать изменений в игре», — приводит ТАСС слова Брылина.

В воскресенье, 22 января, «Ванкувер» объявил о назначении Токкета главным тренером команды, а Гончара — его помощником. Ранее «Ванкувер» возглавлял Брюс Будро.

Клуб из Ванкувера занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ (39 очков).

Брюс Будро. Кумовство, блат и саботаж в НХЛ. Почему в «Ванкувере» сменился тренер
Источник: https://tass.ru/sport/16865825
Сергей Брылин
Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Рик Токкет
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