«Даллас» обыграл «Чикаго», у Дадонова голевая передача

«Даллас» на выезде победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Старз» голы забили Мэтт Дюшейн, Мэйсон Марчмент и Джо Павелски. Российский нападающий команды Евгений Дадонов отдал одну голевую передачу.

У «Блэкхокс» единственный гол забил Борис Катчук.

«Даллас» набрал 55 очков в 42 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. «Чикаго» находится на 15-й строчке с 26 баллами в 43 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Даллас» — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Катчук — 4 (Unknown), 32:56 — 1:0. Дюшен — 14 (бол., Хинтц, Робертсон), 42:32 — 1:1. Марчмент — 14 (Дадонов, Хенли), 54:54 — 1:2. Павелски — 17 (п.в., Хинтц, Бенн), 59:37 — 1:3.

Вратари: Мразек (58:00 — 59:37) — Уэджвуд (Эттингер, 28:49).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 35 (6+19+10) — 30 (8+9+13).

Наши: Зайцев (15.30/0/+1) — Дадонов (12.26/0/+1).

14 января. Чикаго. United Center. 18889 зрителей.