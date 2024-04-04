«Даллас» разгромил «Эдмонтон»

«Даллас» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Старз» одержали восьмую победу подряд.

Чешский нападающий Радек Факса забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Даллас» набрал 105 очков и лидирует в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 5-й строчке — 95 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Эдмонтон» — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)

Голы: Факса — 7 (Стил, Смит), 2:08 — 1:0. Сегин — 23 (бол., Хейсканен, Робертсон), 33:16 — 2:0. Джонстон — 30 (Харли, Факса), 36:27 — 3:0. Бенн — 20 (Стэнковен, Джонстон), 38:42 — 4:0. Стил — 9 (Факса, Смит), 39:04 — 5:0.

Вратари: Эттингер — Пикар.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 32 (10+18+4) — 35 (16+10+9).

4 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя