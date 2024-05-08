Данила Юров — о возможном отъезде в НХЛ: «Не хочу приезжать и прозябать в низах каких-то»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров в эфире «СЭ» рассказал о взаимодействии с представителями «Миннесоты».

— С тренерским штабом по развитию общаемся. Когда я ездил туда летом, они сказали, что ждут меня и что хотели бы меня видеть как можно скорее. Но я им ответил, что не хочу приезжать и прозябать в низах каких-то, хочу приехать готовым игроком. И пример Кирилла для меня самый наглядный и важный, чтобы понимать, каким туда надо приехать.

20-летний россиянин в 2022 году был выбран «Миннесотой» в первом раунде под общим 24-м номером.

В минувшем сезоне 20-летний Юров набрал 49 (21+28) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 9 (6+3) очков в 23 играх.