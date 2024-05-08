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Сегодня, 10:26

Беднар — о победе над «Далласом»: «Георгиев сделал несколько отличных сейвов по ходу игры»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвел итоги стартового матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Далласа» (4:3 ОТ).

«Нам потребовалось некоторое время, чтобы перейти к нашей игре. Они воспользовались своими шансами в первом периоде, а мы реализовали свои возможности во втором и третьем периодах. В овертайме они поставили нас в тупик, но Георгиев сделал несколько отличных сейвов по ходу игры», — приводит слова Беднара официальный сайт НХЛ.

Вратарь &laquo;Колорадо&raquo; Александр Георгиев в&nbsp;матче против &laquo;Далласа&raquo; (4:3 ОТ). Георгиев совершил потрясающее спасение в овертайме матча с «Далласом»

Счет в серии 1-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 10 мая и начнется в 4:30 мск.

Александр Георгиев
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
Джаред Беднар
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