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НХЛ

Сегодня, 08:27

«Каролина» проиграла «Эдмонтону», Кочетков был заменен после трех пропущенных голов

Виктория Кравченко
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«Эдмонтон» разгромил «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

У победителей хет-трик из результативных передач оформил Коннор Макдэвид, а Зак Хайман забросил три шайбы.

Российского голкипера гостей Петра Кочеткова заменили на 6-й минуте матча, после того как он пропустил три гола. Вместо него на лед вышел финн Антти Раанта.

«Эдмонтон» одержал пятую победу подряд, набрав 21 очко. Команда занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Каролина» с 29 очками идет пятой на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Каролина» — 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)

Голы: Маклеод — 2 (Фогеле, Янмарк), 0:28 — 1:0. Экхольм — 4 (Макдэвид, Бушар), 0:41 — 2:0. Хаймэн — 14 (Янмарк, Бушар), 5:46 — 3:0. Хаймэн — 15 (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 14:03 — 4:0. Фогеле — 4 (Янмарк), 22:49 — 5:0. Стаал — 3 (Слэвин), 47:05 — 5:1. Хаймэн — 16 (Макдэвид), 49:35 — 6:1.

Вратари: Скиннер — Кочетков (Раанта, 5:46).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 34 (11+10+13) — 39 (16+9+14).

Наши: — - Орлов (19.51/1/-1), Свечников (18.06/2/-1).

7 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

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