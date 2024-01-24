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Сегодня, 07:41

«Эдмонтон» победил «Коламбус». Воронков забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
24 января. «Эдмонтон» — «Коламбус» — 4:1.
Фото USA Today Sports
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«Эдмонтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Ойлерз» продлили победную серию до 14 встреч.

Единственную шайбу «Блю Джэкетс» забросил российский нападающий Дмитрий Воронков.

«Эдмонтон» набрал 55 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции — 37 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Коламбус» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы: Фогеле — 10 (бол., Кейн, Нерс), 7:30 — 1:0. Воронков — 10 (Джонсон), 15:25 — 1:1. Кейн — 15 (Фогеле, Нюджент-Хопкинс), 44:53 — 2:1. Макдэвид — 17 (Драйзайтль, Сиси), 45:48 — 3:1. Холлоуэй — 2 (Браун, Кулак), 55:36 — 4:1.

Вратари: Скиннер — Мерзликинс.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (8+5+11) — 28 (13+10+5).

Наши: — - Воронков (12.39/3/+1), Марченко (16.01/4/+1), Проворов (21.55/2/-1), Чинахов (15.08/0/0).

24 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Дмитрий Воронков
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