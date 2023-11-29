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НХЛ

Сегодня, 07:53

«Эдмонтон» по буллитам обыграл «Вегас», у Макдэвида три очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Вегас» со счетом 5:4.

В составе «Ойлерз» 3 (1+2) очка набрал Коннор Макдэвид, по шайбе забросили Сэм Ганье, Матиас Янмарк и Эвандер Кейн, победный буллит забил Макдэвид. У «Голден Найтс» отличились Марк Стоун, Майкл Амадио, Бен Хаттон и Киган Колесар.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вегас» — 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ганье — 3 (Хэмблин), 13:29 — 1:0. Стоун — 6 (Корчак, Айкел), 21:11 — 1:1. Янмарк — 1 (Экхольм, Макдэвид), 25:08 — 2:1. Амадио — 4 (Руа), 25:51 — 2:2. Макдэвид — 8 (Сиси), 27:54 — 3:2. Кейн — 11 (бол., Бушар, Макдэвид), 37:23 — 4:2. Хаттон — 1 (Коттер, Амадио), 53:30 — 4:3. Колесар — 1 (Уайтклауд, Руа), 57:52 — 4:4.

Победный буллит: Макдэвид.

Вратари: Скиннер — Томпсон.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (12+12+9+1) — 27 (11+8+5+3).

Наши: — - Барбашев (15.25/2/0).

29 ноября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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