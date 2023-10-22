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НХЛ

Сегодня, 08:21

Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Эдмонтон»

Виктория Кравченко
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«Виннипег» в гостях обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев отметились Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. У гостей один из голов в меньшинстве забил российский нападающий Владислав Наместников. Победную шайбу забросил Марк Шайфли.

После этого матча «Эдмонтон» расположился на 13-м месте Западной конференции, набрав 3 очка. «Виннипег» идет на 11-м месте с 4 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Нерс — 1 (Макдэвид, Драйзайтль), 1:25 — 1:0. Бушар — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 6:11 — 2:0. Моррисси — 1 (бол., Демело, Бэррон), 10:18 — 2:1. Наместников — 1 (мен., Иафалло), 38:21 — 2:2. Шайфли — 4 (Моррисси, Коннор), 63:53 — 2:3.

Вратари: Скиннер — Хеллибак.

Штраф: 17 — 15.

Броски: 40 (19+5+13+3) — 27 (6+13+4+4).

Наши: — - Наместников (14.04/3/+1).

22 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Владислав Наместников
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Эдмонтон Ойлерз
17
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