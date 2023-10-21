Сегодня, 16:30
20.00 (мск). «Оттава» — «Детройт»
23.00. «Аризона» — «Анахайм»
2.00. «Баффало» — «Айлендерс»
2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
2.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»
2.00. «Флорида» — «Ванкувер»
3.00. «Даллас» — «Филадельфия»
3.00. «Миннесота» — «Коламбус»
3.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»
3.00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»
3.00. «Чикаго» — «Вегас»
4.00. «Колорадо» — «Каролина»
5.00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»
5.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»
5.30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24