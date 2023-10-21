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Сегодня, 16:30

НХЛ: «Монреаль» — «Вашингтон», «Тампа-Бэй» — «Торонто» и другие матчи 21 и 22 октября

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Регулярный чемпионат НХЛ.

21 октября, суббота

20.00 (мск). «Оттава» — «Детройт»

23.00. «Аризона» — «Анахайм»

22 октября, воскресенье

2.00. «Баффало» — «Айлендерс»

2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»

2.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»

2.00. «Флорида» — «Ванкувер»

3.00. «Даллас» — «Филадельфия»

3.00. «Миннесота» — «Коламбус»

3.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»

3.00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»

3.00. «Чикаго» — «Вегас»

4.00. «Колорадо» — «Каролина»

5.00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»

5.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»

5.30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Хоккей
НХЛ
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«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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