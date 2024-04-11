Гюнтер стал третьим игроком в истории НХЛ после Яшина и Стаала с 4 очками в день рождения в 21 год и младше

Сегодня, 09:01
Нападающий «Аризоны» Дилан Гюнтер набрал 4 (1+3) очка в матче с «Ванкувером» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Форварду в день встречи исполнился 21 год.
Гюнтер стал третьим игроком, набравшим 4 очка в свой день рождения в возрасте 21 года и младше. Он уступает лишь Алексею Яшину, который в 1993 году набрал 4 (0+4) очка в возрасте 20 лет, выступая за «Оттаву», и Эрику Стаалу — 4 (0+4) очка за «Каролину» в возрасте 21 год в 2005-м.
Канадец Гюнтер в этом сезоне набрал 27 (14+13) очков в 41 матче регулярного чемпионата.