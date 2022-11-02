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Сегодня, 09:11

Главный тренер «Рейнджерс» Галлан: «Шестеркин был действительно хорош»

Мария Гусева
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Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан оценил игру российского голкипера Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (1:0 ОТ).

«Нам было бы тяжело проиграть эту игру. Так оно и есть. Вратарь играл выдающимся образом. Шестеркин был действительно хорош в конце. Это была битва», — приводит слова Галлана пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Шестеркин провел 8 матчей, один раз отыграв на ноль и пропустив 18 шайб при 92,1 процента отраженных бросков.

После этого матча «Рейнджерс» с 14 очками занимают второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 12 очками — на шестой строчке.

Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
Жерар Галлан
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