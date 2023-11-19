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НХЛ

Сегодня, 06:00

«Айлендерс» по буллитам обыграли «Калгари», Сорокин отразил 35 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Калгари» со счетом 5:4.

В составе «островитян» отличились Хадсон Фашинг, Кайл Палмьери, Мэттью Барзал и Брок Нельсон, победный буллит у Оливера Уальстрема, вратарь Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39. У «Флэймз» голы забили Мартин Поспишил, Блэйк Коулман, Маккензи Уигар и Егор Шарангович.

После этого матча «Айлендерс» с 17 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Калгари» с 15 очками — на 11-й строчке Запада.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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