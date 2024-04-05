Канарейкин: «Сейчас мы видим лучшую версию Кучерова. Он выдающийся мастер»

Российский тренер Федор Канарейкин заявил, что о достоинствах форварда «Тампы» Никиты Кучерова говорят его результаты.

«Отнимет ли Кучеров «Харт Трофи» у Макдэвида в этом сезоне? Будем смотреть и желать Никите завоевать этот приз. О достоинствах Кучерова говорят его результаты на протяжении всей карьеры: кубки, индивидуальные награды. Сейчас мы видим лучшую версию Кучерова по сравнению с другими сезонами, но впереди еще решающие игры. Он выдающийся мастер, поэтому у него соответствующий результат», — цитирует Канарейкина Legalbet.

В регулярном чемпионате НХЛ-2023/24 30-летний Кучеров набрал 130 (42+88) очков. Он установил рекорд лиги по количеству голевых пасов за сезон среди крайних форвардов, обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне, а также стал пятым игроком за последние 30 лет с 130 очками за один сезон.

Действующим обладателем «Харт Трофи» является канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он трижды завоевывал эту награду. Кучеров становился обладателем «Харт Трофи» в 2019 году.