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НХЛ

Сегодня, 07:59

Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по числу сезонов НХЛ с 40 голами

Ана Горшкова
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов установил новый рекорд клуба.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:3) Капризов отметился одной заброшенной шайбой. Для него это 40-й гол в сезоне.

Как сообщает сайт НХЛ, 25-летний россиянин достиг данного показателя по голам во втором сезоне подряд (47 в сезоне-2021/22). Он стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось провести два и более сезона НХЛ в составе «дикарей» с 40 шайбами и более.

Всего в текущем сезоне НХЛ Капризов сыграл за «Уайлд» 67 матчей и набрал 75 (40+35) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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