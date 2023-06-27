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Сегодня, 05:46

Карлссон признан лучшим защитником регулярного чемпионата НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон стал обладателем «Норрис Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ. Обладатель приза определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов.

Карлссон набрал 1585 баллов, получив 123 первых места. Он опередил Адама Фокса («Рейнджерс»,1125 баллов) и Кэйла Макара («Колорадо», 553 балла).

Для Карлссона это третий «Норрис Трофи» в карьере: он уже получал награду в 2012 и 2015 годах.

Эрик Карлссон
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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