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Сегодня, 15:57

«Локомотив» обыграл «Оренбург» и поднялся на четвертое место

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Футболисты «Локомотива» празднуют гол в ворота «Оренбурга».
Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» в большинстве обыграл «Оренбург» в матче 28-го тура РПЛ — 2:0.

На 8-й минуте встречи открыл счет 18-летний Алексей Батраков. Для него этот гол стал дебютным за красно-зеленых. Александр Сильянов отличился на 62-й минуте.

В концовке матча «Оренбург» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Габриэль Флорентин.

Команда Михаила Галактионова обошла «Спартак» и поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками, а оренбуржцы занимают 12-е место с 29 баллами.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:2
Локомотив
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
7
25
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