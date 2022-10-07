«Коламбус» разгромил «Сент-Луис». Чинахов набрал 2 очка, Гавриков сделал голевую передачу

«Коламбус» переиграл «Сент-Луис» (7:0) в предсезонном матче НХЛ. Встреча прошла на льду «Нэшнуайд Арены» в Коламбусе.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил все 24 броска по своим воротам.

Российский защитник Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Форвард Егор Чинахов набрал 2 (1+1) очка.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. «Коламбус» в первом матче сыграет с «Каролиной» (13 октября). «Сент-Луис» начнет регулярный чемпионат игрой против «Блю Джэкетс» (16 октября).