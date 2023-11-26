«Колорадо» обыграл «Калгари», Ничушкин набирает очки семь матчей подряд

«Колорадо» на своем льду победил «Калгари» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Эвеланш» победили в третьей игре кряду, на счету «Огоньков» три поражения в пяти последних встречах.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей на гол Натана Маккиннона.

В матче против «Калгари» россиянин провел на льду почти 25 минут. Ничушкин набирает очки семь матчей подряд, всего на его счету в этом сезоне 19 (9+10) очков в 20 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Калгари» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Друэн — 3 (бол., Рантанен, Маккиннон), 6:31 — 1:0. Джохансен — 7, 30:10 — 2:0. Баклунд — 4 (Юбердо, Коулмэн), 32:03 — 2:1. Маккиннон — 7 (Ничушкин, Макар), 32:37 — 3:1.

Вратари: Просветов — Владарж (57:29 — 59:30).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 24 (10+8+6) — 31 (4+11+16).

Наши: Ничушкин (24.55/1/+1) — Задоров (18.27/2/-1).

26 ноября. Денвер. Ball Arena.