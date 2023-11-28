Видеотрансляция матча НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй» 28 ноября во Вконтакте начнется в 05.00

Утром 28 ноября по московскому времени «Колорадо» в Денвере сыграет дома против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на территории «Болл Арена» начнется в 5.00.

В социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире пройдет видеотрансляция игры «Колорадо» — «Тампа-Бэй». Она начнется около 5.00 мск. Ключевые события противостояния команд Никиты Кучерова и Валерия Ничушкина будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Эвеланш» с 28 баллами лидируют в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Лайтнинг» с 25 очками располагаются на четвертой строчке.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 30-летний Кучеров набрал 35 (15+20) очков в 20 играх за «Тампу-Бэй». На данный момент россиянин является лучшим бомбардиром турнира.

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