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Сегодня, 04:30

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Видеотрансляция матча НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй» 28 ноября во Вконтакте начнется в 05.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Утром 28 ноября по московскому времени «Колорадо» в Денвере сыграет дома против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на территории «Болл Арена» начнется в 5.00.

В социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире пройдет видеотрансляция игры «Колорадо» — «Тампа-Бэй». Она начнется около 5.00 мск. Ключевые события противостояния команд Никиты Кучерова и Валерия Ничушкина будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Эвеланш» с 28 баллами лидируют в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Лайтнинг» с 25 очками располагаются на четвертой строчке.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 30-летний Кучеров набрал 35 (15+20) очков в 20 играх за «Тампу-Бэй». На данный момент россиянин является лучшим бомбардиром турнира.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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