Кучеров повторил рекорд Лекавалье по результативным действиям за «Тампу» за календарный год

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров повторил рекорд клуба по числу результативных действий за календарный год.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:1) россиянин сделал голевую передачу. Теперь у него 115 (37+78) очков в 115 матчах в 2022 году. Ровно столько же набирал только Венсан Лекавалье в 2007 году, тогда он забросил 57 шайб и сделал 58 результативных передач.

Также Кучеров повторил еще одно достижение Лекавалье. Он набрал 50 очков за 33 матча сезона-2022/23, никому кроме россиянина и канадца не удавалось так быстро достичь этой отметки в истории «Тампы».