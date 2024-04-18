Купер рассказал о восторженном сообщении Гретцки в адрес Кучерова

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер рассказал, что получил сообщение от четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки с восторженными комментариями в адрес российского нападающего Никиты Кучерова.

«Первое сообщение, которое я получил, когда посмотрел в телефон после игры, было от Гретцки. Классный жест от него. Только восторженные комментарии о Никите Кучерове. Это было очень круто», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В матче с «Торонто» (6:4) Кучеров отдал свою сотую результативную передачу в этом сезоне. Он стал пятым хоккеистом в истории, который достиг этой отметки в рамках регулярного чемпионата.

Ранее такое удавалось Уэйну Гретцки (11 раз), Марио Лемье, Бобби Орру и Коннору Макдэвиду.