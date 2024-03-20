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20 марта, 23:45

«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

Видеотрансляция матча НХЛ «Лос-Анджелес» — «Миннесота» 21 марта во ВКонтакте начнется в 05.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Лос-Анджелеса».
Фото USA Today Sports
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«Лос-Анджелес» на своем льду сыграет против «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь со среды на четверг, 21 марта. Встреча пройдет на арене «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Начало — в 05.00 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Лос-Анджелес» — «Миннесота» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Лос-Анджелес» занимает сейчас 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 81 очко. «Миннесота» идет на 9-й строчке «Запада», имея в своем активе 76 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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